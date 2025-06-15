Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Tödliche Visionen

sixxStaffel 5Folge 8
Tödliche Visionen

Folge 8: Tödliche Visionen

41 Min.Ab 12

Phoebe wird von einer furchtbaren Vision heimgesucht: Ihr neuer Freund Miles kommt durch einen Schusswechsel zu Tode. Zwar kann sie erfolgreich verhindern, dass diese Vorahnung Wirklichkeit wird, doch nur kurze Zeit darauf ereilt sie die nächste Vision, in der Miles umkommt. Cole erfährt vom Warlock Bacarra, dass Phoebes Freund sterben muss, weil der Engel des Todes seine Zeit für gekommen hält. Sollte Phoebe ihn weiterhin retten, müsse auch sie vernichtet werden.

