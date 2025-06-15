Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Witchstock

sixxStaffel 6Folge 11
41 Min.Ab 12

Auf dem Dachboden entdecken die Schwestern Kleidungsstücke ihrer Großmutter Penny. Als Paige ein Paar Stiefel probiert, wird sie ins Jahr 1967 katapultiert - ihre Großmutter hatte die Stiefel mit einem Zauber versehen. Paige erkennt, dass Penny keine harte Dämonenjägerin war, sondern ein friedliebender junger Hippie. In der Gegenwart versuchen Phoebe und Piper ihre Schwester zu finden, denn sollte Paige in die Vergangenheit eingreifen, würde sich die Zukunft radikal ändern.

