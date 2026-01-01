Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Seelenqualen

Paramount GlobalStaffel 6Folge 7
Seelenqualen

SeelenqualenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 7: Seelenqualen

41 Min.Ab 12

Paige arbeitet gerade beim Anwalt Larry Henderson, als er vor ihren Augen von einem Dämon getötet wird. Sein Tod wirft Rätsel auf, und Paige beschließt - entgegen den Warnungen ihrer Schwestern -, den Geist von Larry herbeizurufen. Sie erfährt, dass er einen Pakt mit dem Dämon Zahn geschlossen hat: Für seine Lebenserfolge hatte Larry seine Seele an Zahn verkauft - jetzt musste er zahlen. Mit der Hilfe ihrer Schwestern schafft es Paige, Zahn Larrys Seele wieder abzujagen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
Paramount Global
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen