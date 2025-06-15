Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die kopflosen Drei

sixxStaffel 6Folge 14
Folge 14: Die kopflosen Drei

42 Min.Ab 12

Die drei Schwestern ermitteln undercover in einer Zauberschule für gute Magier. Dort treibt ein kopfloser Ritter sein Unwesen, der nach und nach allen Lehrern das Haupt vom Körper trennt. Aber solange die Köpfe auf dem Schulgelände sind, können sie weiterleben. Die Mächtigen Drei versuchen, den Schüler zu finden, der den Ritter heraufbeschworen hat. Bei ihren Nachforschungen treffen sie selbst auf den Ritter ohne Haupt und werden von ihm geköpft.

