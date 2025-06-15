Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 17: Klassentreffen
42 Min.Ab 12
Phoebe nimmt am Klassentreffen ihrer ehemaligen Highschool teil und ist so erfüllt von den Eindrücken, dass sie sich und alle ihre Mitschüler mit einem Zauber in die alte Zeit zurückversetzt. Zusammen mit Ramona und Todd befreit sie den Anführer ihrer alten Gang Rick Gittridge aus dem Gefängnis. Als Rick erkennt, dass Phoebe über Zauberkräfte verfügt, nimmt er Ramona als Geisel und zwingt Phoebe, mit ihm einen Geldtransport zu überfallen. Doch der Überfall geht schief.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick