Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Klassentreffen

sixxStaffel 6Folge 17
Klassentreffen

KlassentreffenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 17: Klassentreffen

42 Min.Ab 12

Phoebe nimmt am Klassentreffen ihrer ehemaligen Highschool teil und ist so erfüllt von den Eindrücken, dass sie sich und alle ihre Mitschüler mit einem Zauber in die alte Zeit zurückversetzt. Zusammen mit Ramona und Todd befreit sie den Anführer ihrer alten Gang Rick Gittridge aus dem Gefängnis. Als Rick erkennt, dass Phoebe über Zauberkräfte verfügt, nimmt er Ramona als Geisel und zwingt Phoebe, mit ihm einen Geldtransport zu überfallen. Doch der Überfall geht schief.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen