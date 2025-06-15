Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Staffel 6Folge 20
Folge 20: Magische Männer

41 Min.Ab 12

Paige ist mit den Aufgaben der mächtigen Drei auf sich allein gestellt, denn Phoebe hat ihre Kräfte verloren und Piper wartet in der Zauberschule auf die Geburt ihres Sohnes. Damit sie wieder etwas Entspannung findet, erschafft sich Paige ihren Traummann. Was sie nicht weiß: Sie hat gleichzeitig auch Vincent, eine böse Version des Traumprinzen, geschaffen. Dieser treibt als Dämon sein Unwesen und versucht, Paige auf die dunkle Seite zu ziehen.

sixx
