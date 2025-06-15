Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 4: Die Ohnmacht der Drei
42 Min.Ab 12
Die Stillman-Hexen Margo, Mitzy und Mabel nehmen mit Hilfe eines Zaubers die Identität der Halliwell-Schwestern an, behalten dabei aber ihre alte Gestalt. Fortan hält sie die ganze Welt für die Mächtigen Drei, während Phoebe, Piper und Paige nicht einmal mehr von ihren besten Freunden erkannt werden. Erst als es ihnen gelingt, gleichzeitig mit Chris, ihrem Wächter des Lichts, und den Stillman-Hexen in einem Raum zu sein, können sie Chris' Misstrauen wecken - er rettet sie.
