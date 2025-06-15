Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 2: Im Bann der Walküren (2)
41 Min.Ab 12
Drei Krieger aus Walhalla sind Leo, Paige und Phoebe nach San Francisco gefolgt, wo sie wahllos zu morden beginnen. Als die Walküren das erfahren, bietet Piper ihre Hilfe an. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den Kriegern ... Unterdessen hat Leo Chris nach Walhalla entführt. Er versucht, Chris zum Reden zu bringen, doch ohne Erfolg. Nach dem Sieg der Walküren über die Krieger gelingt es Paige, mit einem Gegen-Zauber Piper wieder sie selbst werden zu lassen.
