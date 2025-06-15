Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Das Tribunal

sixxStaffel 6Folge 19
Das Tribunal

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 19: Das Tribunal

42 Min.Ab 12

Nachdem die Schwestern beim Angriff auf einen Dämon gefilmt wurden, musste die Vergangenheit von Cleanern geändert werden, um die Magie vor der Entdeckung zu bewahren. Doch das hat zur Folge, dass Morris nun wegen Mordes hingerichtet werden soll. Die Schwestern fordern vor dem Tribunal, dass die Maßnahmen der Cleaner rückgängig gemacht werden. Bei der Anhörung geraten sie aber bald selbst ins Zwielicht, weil sie angeblich die Geheimhaltung der Magie gefährdet haben.

