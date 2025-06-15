Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 9: Kleine Monster
42 Min.Ab 12
Phoebe, Piper und Paige entdecken nach einem Kampf mit einer fremden Kreatur ein Baby - es ist ein Mantikor, eine äußerst bösartige Dämonenart. Chris will es vernichten, doch die Hexen sind dagegen. Plötzlich erscheint eine andere Bestie und will das Baby entführen, doch ohne Erfolg. Stattdessen nimmt sie Piper als Geisel. Das Wesen ist der Vater des Babys: Derek war früher ein Mensch und versucht nun, sein Mischlingskind vor dem Mantikor zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick