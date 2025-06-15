Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Gute und böse Welt (2)

sixxStaffel 6Folge 23
Gute und böse Welt (2)

Gute und böse Welt (2)Jetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 23: Gute und böse Welt (2)

43 Min.Ab 12

Nachdem Gideon die Parallelwelt mit der Normalwelt vermischt hat, ist das Gleichgewicht der Welten aus den Angeln gehoben. Es wird nicht mehr dunkel, kleinste Vergehen werden sofort bestraft. Gideon hat sich zu Barbas, dem Dämon der Angst, in die Unterwelt geflüchtet. Zusammen planen die beiden einen Anschlag auf Wyatt. Er tötet Chris und entführt Wyatt in die Unterwelt. Leo, der seine beiden Söhne an Gideon verloren hat, schwört blutige Rache.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen