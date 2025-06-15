Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 23: Gute und böse Welt (2)
43 Min.Ab 12
Nachdem Gideon die Parallelwelt mit der Normalwelt vermischt hat, ist das Gleichgewicht der Welten aus den Angeln gehoben. Es wird nicht mehr dunkel, kleinste Vergehen werden sofort bestraft. Gideon hat sich zu Barbas, dem Dämon der Angst, in die Unterwelt geflüchtet. Zusammen planen die beiden einen Anschlag auf Wyatt. Er tötet Chris und entführt Wyatt in die Unterwelt. Leo, der seine beiden Söhne an Gideon verloren hat, schwört blutige Rache.
