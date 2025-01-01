Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Rock'n'Roll

WarnerStaffel 4Folge 6
Rock'n'Roll

Rock'n'RollJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 6: Rock'n'Roll

43 Min.Ab 12

1958 wurde Philadelphias Star-Radiodiscjockey John Hawkins tot im Studio aufgefunden. Er hatte sich offenbar selbst erschossen, nachdem er die Ballade "Scarlet Rose" aufgelegt hatte. 2006 bearbeitet ein Dokumentarfilmer das Kontrolltonband, das im Studio mitgelaufen war, und entdeckt, dass nach dem Schuss Schritte und die quietschende Studiotür zu hören sind. Die Schritte des Mörders? Die Ermittlungen von Lilly Rush führen zurück in die wilden 50er Jahre ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen