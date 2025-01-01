Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 10: Gerechtigkeit
43 Min.Ab 12
Der Fall eines 1982 auf dem Campus erschossenen Elitestudenten wird wieder aufgerollt, nachdem ein Unbekannter auf seinen Grabstein das Wort "Vergewaltiger" geschrieben hat. Die Ermittler decken auf, dass der Tote der Vergewaltigung mehrerer Studentinnen beschuldigt wurde. Die Beschwerden der Mädchen wurden jedoch von der Polizei und der College-Verwaltung ignoriert. Die Anzahl der Verdächtigen erhöht sich für die Ermittler damit schlagartig.
