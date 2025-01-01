Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 5Folge 7
Folge 7: Krieg der Welten

44 Min.Ab 12

Als die menschlichen Überreste einer Frau gefunden werden, rollen Lilly Rush und ihr Team einen Fall aus dem Jahr 1938, einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, auf. Die 38-jährige Hausfrau verschwand spurlos in der Nacht, als das Hörspiel "Der Krieg der Welten" ausgestrahlt wurde. Die Familie des Opfers bereitete sich damals darauf vor, einer Invasion von Aliens zu entkommen, die, wie sie glaubten, in die USA einfallen sollten.

