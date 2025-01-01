Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Die Ängste der Amish

Staffel 5Folge 3
Die Ängste der Amish

Die Ängste der AmishJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 3: Die Ängste der Amish

44 Min.Ab 12

Lilly wird von Sarah aufgesucht, einem jungen Mädchen der strengreligiösen Amish. Sarah vermisst ihre Schwester Anne, die mit 16 Jahren ihre Heimat verlassen hat, um sich in der Fremde zu prüfen, wie es ein Brauch der Amish vorsieht. Lilly und ihr Team begeben sich zu der Glaubensgemeinschaft und erfahren, dass Anna mit dem ehemaligen Amish Jakob zusammenlebte. Valens sucht den Jungen auf und stellt fest, dass er drogenabhängig ist ...

