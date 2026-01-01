Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Der Geist meines Kindes

Staffel 5Folge 18
Der Geist meines Kindes

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 18: Der Geist meines Kindes

42 Min.Ab 12

Der Fall einer ehemals drogenabhängigen Mutter beschäftigt das Team um Lilly Rush. Die Mutter ließ vor drei Jahren ihr Kind in einer kalten Winternacht kurz alleine. Als sie zurück in die Wohnung kam, stand das Appartement in Flammen. Die Ermittler nahmen an, dass sie das Gas in der Küche nicht abgestellt hat und konnten nur noch die verkohlte Kinderleiche bergen. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt, weil die Mutter behauptet, ihr Kind in einem Park gesehen zu haben ...

