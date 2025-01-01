Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 9: Außenseiter
43 Min.Ab 12
Die Leiche der 13-jährigen Samantha Randall, die 1963 in der Nähe eines Sees gefunden wurde, gibt den Detektiven Rätsel auf. Die Akte wurde 1963 mit dem Vermerk "Selbstmord" geschlossen. Ein Zeuge meldet sich jetzt bei dem Team um Lilly Rush und will gesehen haben, dass das Mädchen damals in einen See geworfen wurde. Tage zuvor wurde es in einer Klinik behandelt, in der Mädchen, die sich wie Jungen benahmen, "umerzogen" wurden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick