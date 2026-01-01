Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 1: Das Böse triumphiert
43 Min.Ab 12
Die Mutter eines 1994 wegen Mordes an drei Jungen zu lebenslanger Haft verurteilten Mannes sucht Rush auf. Ihr Sohn hat sich im Gefängnis umgebracht, und unter seinen Habseligkeiten fand sie einen Brief, in dem sich ein Außenstehender der Tat bezichtigt. Der wegen Mittäterschaft ebenfalls verurteilte Dylan beteuert im Verhör ebenfalls seine Unschuld. Rush und ihre Kollegen ahnen bald, dass während der Ermittlungen Spuren nicht verfolgt und Beweise unterdrückt worden sind ...
