Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 15: Sinn des Lebens
41 Min.Ab 16
Der Fall einer im Jahr 2007 verschwundenen Frau wird neu aufgerollt, die am Tag ihrer Verlobungsfeier plötzlich entführt wurde. Rush und Valens sollen nun den hauptverdächtigen Mörder von West Virginia nach Philadelphia überstellen. Während der Fahrt erweist sich der Gefangene - John Smith - als äußerst zynischer und intellektueller Gesprächspartner, der den Detectives seine Sicht der damaligen Vorfälle vermittelt ...
