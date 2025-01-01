Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 2: Doppelmoral
44 Min.Ab 12
Die Ermittlungen führen Rush und ihre Kollegen ins Jahr 1998 zurück. Das Mädchen Carrie schließt sich einer Gruppe von Mitschülern an, die sich durch ein Gelübde verpflichtet haben, nach christlichen Grundsätzen zu leben und keusch zu bleiben. Carrie erfährt jedoch bald, dass sich ihre Mitschüler insgeheim nicht an ihren Moralkodex halten. Als sie erkennt, welch ungeheurer Aggressionsstau sich hinter der puritanischen Maske ihrer neuen Freunde aufgebaut hat, ist es zu spät ...
