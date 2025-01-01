Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 5: Ein gefährliches Paar
44 Min.Ab 12
Margot Chambers liegt nach einer Schießerei 18 Jahre lang im Koma und stirbt plötzlich. Rush und ihre Kollegen identifizieren die Frau als ehemalige Hochstaplerin und Erpresserin, die scheinbar ermordet wurde. Sie arbeitete mit einem Mann namens Spencer zusammen, der - wie sich herausstellte - ihr Sohn war. Ihr letzter Coup sollte ein Versicherungsbetrug sein. Rätsel geben den Ermittlern auch die monatlichen Geschenke auf, die an das Krankenbett von Chambers geliefert wurden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick