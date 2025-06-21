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Darüber staunt die Welt!

Die witzigsten Hobby-Helden

ProSiebenStaffel 5Folge 2vom 21.06.2025
Die witzigsten Hobby-Helden

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Darüber staunt die Welt!

Folge 2: Die witzigsten Hobby-Helden

103 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 12

Ist die Arbeit getan, geht der Spaß erst richtig los. Genau deswegen sorgen heute die witzigsten Hobby-Helden für Pannen am laufenden Band. Es geht kopfüber zu den lustigsten Clips auf dem Rummel und es bleibt keine Küche sauber mit den dusseligsten Hobby-Gourmets. Egal ob Freizeitkapitäne, die ihre Luxusyacht crashen, oder Esoterik-Mädels, denen die Klangschale platzt - Freizeit ist Pannenzeit!

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