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Darüber staunt die Welt!

Die verrücktesten Verwandten

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 28.06.2025
Die verrücktesten Verwandten

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Darüber staunt die Welt!

Folge 3: Die verrücktesten Verwandten

49 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6

Die liebe Familie hat man ein Leben lang an der Backe - und so kommt es immer wieder zu einer Menge lustiger Momente. Abgedrehte Teenie-Brüder im Gaming-Wahn oder flotte Omis auf E-Rollern - Pannen machen dabei vor keiner Generation Halt. In England trifft eine ahnungslose Quizshow-Kandidatin ihre Verwandten wieder, die sie seit acht Jahren nicht mehr gesehen hat, und in Mexiko wagen liebeshungrige Muttis ein peinliches Dating-Experiment.

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