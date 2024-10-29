Die peinlichsten Paar-PannenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 5: Die peinlichsten Paar-Pannen
59 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
"Darüber staunt die Welt" präsentiert die verrücktesten Dream-Teams, die gemeinsam Pannen unter der Gürtellinie fabrizieren. Egal ob Mann und Frau, Hund und Herrchen oder Fans und ihre Idole - im Duo macht das Leben erst so richtig Spaß. In Norwegen wird ein Austern-Date vor laufenden TV-Kameras zu einer großen Sauerei und in England plant ein Bräutigam eine total abgedrehte Zombie-Hochzeit. Ob das der Auserwählten gefällt?
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