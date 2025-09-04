Die unfassbarsten Clips auf ArbeitJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 4: Die unfassbarsten Clips auf Arbeit
105 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Von flammenwerfenden Friseuren, über Ratten auf dem Polizeirevier bis hin zu peinlichen Versprechern im Parlament - auf Arbeit passieren die wildesten Dinge! Deshalb sorgen bei "Darüber staunt die Welt" diesmal die lustigsten Vollzeit-Dussel für Lacher im Akkordtempo.
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