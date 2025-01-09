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Darüber staunt die Welt!

Die verrücktesten Ferien-Freaks

ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 09.01.2025
Die verrücktesten Ferien-Freaks

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Darüber staunt die Welt!

Folge 7: Die verrücktesten Ferien-Freaks

58 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 6

Wenn die ganze Familie ihre Koffer packt, ist Chaos programmiert. Deshalb treiben bei "Darüber staunt die Welt" heute die abgedrehtesten Touris ihr Unwesen. Egal ob All-Inclusive-Schlachten um die Hotelliege, hungrige Bären auf dem Campingplatz oder Papis Grillpannen im Schrebergarten - Ferien-Freaks machen jeden Trip zu einer großen Lachnummer.

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