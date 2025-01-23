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Darüber staunt die Welt!

Die unglaublichsten Sportpannen

ProSiebenStaffel 5Folge 9vom 23.01.2025
Die unglaublichsten Sportpannen

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Darüber staunt die Welt!

Folge 9: Die unglaublichsten Sportpannen

55 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Anpfiff für eine neue Runde "Darüber staunt die Welt": Die dusseligsten Sportskanonen machen sich warm für ein Workout voller Pannen und Peinlichkeiten. Egal ob vercheckte Pumper in der Muckibude, rekordverdächtige Bauchplatscher im Freibad oder Flitzer, die das Stadion unsicher machen - heute werden die Lachmuskeln ordentlich trainiert!

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