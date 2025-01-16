Die lustigsten Knaller-KidsJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 8: Die lustigsten Knaller-Kids
73 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Die liebe Familie hat man ein Leben lang an der Backe. Es gibt also genug Zeit für jede Menge lustiger Momente: Ob abgedrehte Teenie-Brüder im Gaming-Wahn oder flotte Omis auf E-Rollern - Pannen machen dabei vor keiner Generation Halt. In England trifft eine ahnungslose Quizshow-Kandidatin ihre Verwandten wieder, die sie seit acht Jahren nicht mehr gesehen hat, und in Mexiko wagen liebeshungrige Muttis ein peinliches Dating-Experiment.
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