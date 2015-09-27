Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Heiß, fettig - und lecker!

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 27.09.2015
Heiß, fettig - und lecker!

Das große Backen

Folge 2: Heiß, fettig - und lecker!

45 Min.Folge vom 27.09.2015Ab 6

Bei der technischen Prüfung wird es heiß und fettig: Die Kandidat:innen müssen Krapfen herstellen und eine Füllung nach einem Rezept von Christian Hümbs zubereiten. Das knifflige bei diesem Gebäck ist die Temperatur des Fettes und das Timing beim Frittieren. Als Highlight sollen die Backkünstler:innen einen Naked Cake gestalten. Diese Kuchen kommen ohne Fondant-Hülle oder Ganache aus und lassen erkennen, mit welchen Leckereien sie gefüllt sind.

