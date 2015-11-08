Das große Backen
Folge 8: Das große Finale
Folge vom 08.11.2015
In der großen Final-Show entscheidet sich, wer Deutschlands bester Hobbybäcker wird! Doch bevor einer der Kandidaten sein eigenes Backbuch in den Händen halten kann, müssen noch knifflige Prüfungen bestanden werden: Es gilt, ein aufwändiges Trifle mit fünf verschiedenen Schichten zu kreieren und Riesen-Macarons zu backen. Als Meisterstück haben die Juroren eine Topsy-Turvy-Hochzeitstorte mit drei verschiedenen Füllungen ausgewählt.
Weitere Folgen in Staffel 3
