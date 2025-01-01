Das Küstenrevier
Folge 15: Strip to hell
35 Min.Ab 12
Nach einem Junggesellenabschied wird an der Ankerklause die Leiche einer Stripperin gefunden. Der zukünftige Bräutigam David Moosfeld streitet ab, etwas mit dem Tod zu tun zu haben, doch die Blutspuren auf seinem T-Shirt sprechen eindeutig gegen ihn. Als herauskommt, dass es sich bei der Toten um eine Treuetesterin handelt, werden die Karten im Mordfall neu gemischt. Harry erkennt, dass er echtes Interesse an Nele hat und lernen muss, mit dem Gefühlschaos umzugehen.
