Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 02.02.2024
Folge 17: Der tote Rettungsengel

35 Min.Folge vom 02.02.2024Ab 12

Natalie sorgt dafür, dass aus einem geplanten Familienessen mit Familie Stein ein Date mit Harry wird. Doch ausgerechnet Tochter Jasmin funkt ihr dazwischen, um sich für die Lieblosigkeit ihrer Mutter zu rächen. Auf dem Küstenrevier wird ermittelt, nachdem der Sanitäter Hanno Winter tot im Rettungswagen gefunden wurde. Im Einsatzwagen fehlen starke Beruhigungsmittel und zunächst deutet alles auf einen Beschaffungsmord hin.

