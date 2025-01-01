Das Küstenrevier
Folge 28: Bist du anders, musst du weg
35 Min.Ab 12
Nach einem schweren Verkehrsunfall der jungen Birgit Maertens wird klar, dass die Bremsschläuche an ihrem Roller manipuliert wurden. Die Ermittler Hanna und Yassin vermuten dahinter ein homophobes Motiv, da das Opfer mit ihrer schwangeren Lebensgefährtin zuvor Drohbriefe erhalten hat. Nach dem heftigen Konflikt zwischen Harry und Alex um das Grundstück des Apfelgartens der Familie Stein versucht Natalie, die Wogen zu glätten und sucht Harrys Nähe.
