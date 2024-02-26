Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 33vom 26.02.2024
34 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12

Tias koreanische Tante wird Opfer rassistischer Gewalt. Harry merkt, dass Polizeimeisterin Kramer zu emotional involviert ist und zieht sie vom Fall ab. Nach einem erneuten Angriff auf ihre Tante ermittelt Tia auf eigene Faust weiter und bringt sich damit selbst in Lebensgefahr. Nele bekommt ein verlockendes Jobangebot, für das sie Küstritz allerdings verlassen müsste. Sie ist hin- und hergerissen und wendet sich an Harry, für den sie noch immer starke Gefühle hat.

