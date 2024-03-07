Das Küstenrevier
Folge 41: Rumble ein letztes Mal
35 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Nachdem der ehemalige Profiboxer Joe Münger nach einem Showkampf tot am Straßenrand gefunden wurde, ermitteln Kommissarin Hanna und Polizeimeisterin Tia undercover im Boxclub. Dabei machen sie eine schmerzhafte Entdeckung. Bürgermeisterin Natalie führt weiterhin ihren Rachefeldzug gegen Harry und Nele. Dabei schreckt sie auch nicht zurück, das Andenken an ihre verstorbene Freundin Simone zu zerstören.
