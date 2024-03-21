Wenn der Sensemann Verspätung hatJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 51: Wenn der Sensemann Verspätung hat
35 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12
Ein Familienvater verstirbt infolge eines Schlages auf den Kopf. Kommissarin Thomsen und Tia stoßen in ihren Untersuchungen des Falls auf Spuren von Gewalt in der Familie. Alex befürchtet, dass sein Auftraggeber Hanna etwas antun könnte, wenn sie ihre Ermittlungen nicht einstellt. Um an die Pyrowaffe zu gelangen, erpresst er Benni. Und auch Natalie wird klar, dass das Verschwinden ihres Investors Sato mit Alex zu tun haben muss ...
