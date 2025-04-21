Der Alte
Folge 2: Es war alles ganz anders
Der Zeitungsreporter Peter Binding hofft, daß ihm bei der Scheidung von seiner Frau Ulrike das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Luise zugesprochen wird. Um das zu erreichen, schreckt er selbst vor üblen Verleumdungen nicht zurück. Aber, seine Rechnung geht nicht auf - nach der letzten Auseinandersetzung mit seiner Frau, von der er seit einem Jahr getrennt lebt, wird er noch in derselben Nacht tot in seinem Haus aufgefunden. Mit einer Pistole, die neben der Leiche liegt, wurde Binding erschossen. Hauptkommissar Kress und seine Assistenten müssen nun prüfen, ob die inzwischen bekanntgewordene Entführung der neunjährigen Luise im Zusammenhang mit dem Mord an ihrem Vater steht. Oder ist es ein Gepäckschein, nachdem intensiv gesucht wird?
