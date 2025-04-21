Der Alte
Folge 12: Die 13. Gesellschaft
Der Wagen war frontal gegen eine Litfaßsäule gerast. Max Knote, ein Taxifahrer und zufälliger Zeuge, dreht sich erschrocken um: mit hohem Tempo prescht in diesem Moment ein schwarzer Mercedes an ihm vorbei. Knote blickt ihm nach - die Rücklichter verschwinden in der Dunkelheit. Nur zehn Meter betrug die Bremsspur des Unglückwagens. Für die junge Frau am Steuer gab es keine Hilfe mehr. Wie sich herausstellt, ging sie der Prostitution nach, hatte aber den festen Vorsatz, auszusteigen. Selbstmord? Ihre Wohnungsnachbarin, die sie gut kannte, schüttelt verneinend den Kopf. Knote ist überzeugt, daß der vermeintliche Unfall in Wirklichkeit getarnter Mord war. Selbst Hauptkommissar Kress findet die Sache nicht astrein - aber wo bleiben die stichhaltigen Beweise?
