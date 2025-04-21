Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Tödliche Beziehungen

KultKrimiStaffel 9Folge 3
Tödliche Beziehungen

Tödliche BeziehungenJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 3: Tödliche Beziehungen

58 Min.Ab 12

Auf einer kleinen Waldlichtung, in der Nähe einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt, wird die 17jährige Bettina Engelmann vergewaltigt und drangsaliert aufgefunden. Seitdem liegt sie im Koma. Sie lebte alleine mit ihrem Vater in einer nur drei Kilometer vom Tatort entfernten Wohnung. In der Anstalt, die von Professor Martin Willrod und seiner Frau Marion geleitet wird, löst die Tat Entsetzen aus, zumal das junge Mädchen dort ein Praktikum absolviert hatte und ein Insasse, Bruno Franke, seit diesem Vorfall spurlos verschwunden ist. Der Fall scheint eindeutig zu sein, doch dann geschieht ein Mord, der Hauptkommissar Kress ein schier unlösbares Rätsel aufgibt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen