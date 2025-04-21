Der Alte
Folge 6: Die Entlassung
Hat der gerade aus dem Gefängnis entlassene Roman Förster - er war zusammen mit Horst Dudeck an einem Raubüberfall beteiligt, bei dem eine ältere Frau getötet wurde - erneut ein schweres Verbrechen begangen? Das Opfer ist seine Ex-Verlobte Birgit Hallach. Aufgrund ihrer Aussage war Förster vor zehn Jahren als alleiniger Täter verurteilt worden. Dudeck, der seinen Freund ebenfalls belastete, ging straffrei aus. Birgit, inzwischen mit Försters damaligem Anwalt Dr. Hallach verheiratet, ist im Bett erschossen worden. Tatort: Försters Pensionszimmer, wo er nach seiner Haftentlassung fürs erste untergekommen ist. War es Rache für ihre frühere Falschaussage? Noch hat Hauptkommissar Kress keine eindeutigen Beweise in der Hand, um Förster des Mordes an Birgit zu überführen.
