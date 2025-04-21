Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Aber mich betrügt man nicht

KultKrimiStaffel 9Folge 5
Aber mich betrügt man nicht

Aber mich betrügt man nichtJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 5: Aber mich betrügt man nicht

60 Min.Ab 12

Die noch strittige Frage zwischen den scheidungswilligen Eheleuten Sybille und Petrus Derera betrifft ein teures Bild, ein Original des Franzosen Rene Magritte. Sein Schätzwert: 1,3 Millionen Mark. Auf einen entsprechenden Zugewinnausgleich hätte Sybille bei einer Scheidung Anspruch. Der Verkauf des Bildes scheint folglich unumgänglich. Doch Sybille weiß, daß es für ihren Mann einen unschätzbaren ideellen Wert besitzt, weshalb sie sich großzügig zu einem Verzicht auf ihre Ansprüche bereiterklärt. Ihre einzige Bedingung: die monatliche Unterhaltssumme müsse entsprechend höher ausfallen. Ihr Mann und beider Anwälte akzeptieren.

