Der Alte
Folge 4: Der Tod ist kein Ende
59 Min.Ab 12
Der Verleger Helmut Filtscher - spezialisiert auf Kriminalliteratur - wird in seinem Büro ermordet aufgefunden. Wie sich schon bald herausstellt, gibt es für die Kripo im Umfeld des Toten mehrere Personen, die in Verdacht geraten. So war die geschiedene Frau des Journalisten Ralf Warner seine Geliebte, was diesem nicht verborgen blieb. War es Zufall, daß Warner ausgerechnet am Tag von Filtschers Ermordung ein Interview mit ihm geführt hat? Und welche Bewandtnis hatte der Besuch des Ex-Bankräubers und Schriftstellers Tilo Burg am gleichen Tag, der - finanziell am Ende - von dem Verleger vergeblich einen Vorschuß forderte?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick