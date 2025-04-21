Der Alte
Folge 7: Das Foto
Philip Belum, Anfang 40, verheiratet, von Beruf Journalist. Auf dem Parkplatz des Fechtclubs, wo er am Nachmittag in der Trainingshalle seinem Sport nachging, ist er von einem PKW überfahren und getötet worden. Zeugen wollen beobachtet haben, daß der Fahrer in offensichtlich voller Absicht auf sein Opfer zusteuerte. Das Fehlen von Bremsspuren ist für Hauptkommissar Kress eine Bestätigung dieser Aussagen. Belums Trainer berichtet, daß er im Umkleideraum den Anruf einer Frau für Belum entgegengenommen habe. Steht der Mord im Zusammenhang mit einer brisanten Artikelserie über dubiose Bankgeschäfte, mit der sich Belum vor zwei Jahren, so mutmaßt sein Freund, der Chirurg Dr. Möller, sicher Feinde gemacht hatte?
