Der Alte
Folge 16: Korruption
Die Detonation der Benzinbombe war weithin zu hören. Von dem Wagen blieb nichts als ein Schrotthaufen übrig. Noch lebend, aber schwerverletzt, barg man Hendrik Baldena und brachte ihn ins Krankenhaus. Seine Frau stand am Fenster ihrer Villa und war einzige Zeugin des Mordanschlags. Erschüttert erzählt sie der Polizei: "Mein Mann kam zu seinem Wagen, und dann flog alles in die Luft". Baldena hat das Bombenattentat nicht überlebt. Polizeiliche Nachforschungen ergaben kein günstiges Bild über ihn: Er hatte eine beträchtliche kriminelle Karriere hinter sich, als er die Tochter des Bauunternehmers Hans Brinkmar kennenlernte und kurz darauf heiratete. Seitdem war Baldena im Management der Firma seines Schwiegervaters beschäftigt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick