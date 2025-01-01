Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Liebesdienste für Millionen - Der Erpresser Helg Sgarbi

Kabel EinsStaffel 1Folge 13
18 Min.Ab 12

Susanne Klatten, die BMW Großaktionärin, tappt in die Liebes-Falle eines Betügers: Sie wird mit erotischen Aufnahmen erpresst. Doch Frau Klatten denkt nicht daran, sich erpressen zu lassen - sie geht zur Polizei. Der Gigolo Helg Sgarbi ist ein Wiederholungstäter.

