Ein Land sucht einen Mörder: Der Fall Dieter Zurwehme
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 8: Ein Land sucht einen Mörder: Der Fall Dieter Zurwehme
14 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Im Jahr 1999 ist der Mörder Dieter Zurwehme nach einem Gefängnisfreigang auf der Flucht. Die Suche nach ihm wird zu einer der größten Fahndungsaktionen der deutschen Kriminalgeschichte.
