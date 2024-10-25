Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Ein Land sucht einen Mörder: Der Fall Dieter Zurwehme

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 25.10.2024
Ein Land sucht einen Mörder: Der Fall Dieter Zurwehme

Ein Land sucht einen Mörder: Der Fall Dieter ZurwehmeJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 8: Ein Land sucht einen Mörder: Der Fall Dieter Zurwehme

14 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Im Jahr 1999 ist der Mörder Dieter Zurwehme nach einem Gefängnisfreigang auf der Flucht. Die Suche nach ihm wird zu einer der größten Fahndungsaktionen der deutschen Kriminalgeschichte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen