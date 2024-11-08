Jagd auf Dagobert: Bombenanschlag im KaDeWeJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 18: Jagd auf Dagobert: Bombenanschlag im KaDeWe
18 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
"Hier spricht Onkel Dagobert" - damit meldet sich ein Erpresser per Computerstimme. In West-Berlin geht am 25. Mai 1988 im Kaufhaus KaDeWe eine Bombe hoch. Der Täter erpresst 500.000 DM, die aus einer fahrenden S-Bahn geworfen werden sollen.
