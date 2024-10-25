Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rot

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 25.10.2024
Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rot

Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rotJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 6: Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rot

23 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Hanna und Hartmut aus Kiel sind verheiratet und wohnen mit ihren vier Kindern in einem schönen Haus. Doch die Ansichten der beiden Eltern gehen bei vielen Themen auseinander. Hanna wagt einen Neustart, Hartmut möchte das nicht akzeptieren...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen