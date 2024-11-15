48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard OetkerJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 21: 48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker
35 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Im Dezember 1976 wird Richard Oetker auf dem Parkplatz seiner Universität entführt. Er wird gezwungen, in eine enge Holzkiste zu steigen, ein maskierter Mann hält eine Waffe auf ihn. Richard Oetker ist Teil einer der reichsten Familien Deutschlands.
