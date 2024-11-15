Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker

Kabel EinsStaffel 1Folge 21vom 15.11.2024
48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker

48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard OetkerJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 21: 48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker

35 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Im Dezember 1976 wird Richard Oetker auf dem Parkplatz seiner Universität entführt. Er wird gezwungen, in eine enge Holzkiste zu steigen, ein maskierter Mann hält eine Waffe auf ihn. Richard Oetker ist Teil einer der reichsten Familien Deutschlands.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen