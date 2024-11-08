Ehrenmord: Die mutige Hatun SürücüJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 20: Ehrenmord: Die mutige Hatun Sürücü
11 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Hatun Sürücü bringt im Februar 2005 ihren jüngeren Bruder in Berlin zur Bushaltestelle, sie kommt nie wieder nach Hause. In der Pubertät wehrte sich Hatun gegen die traditionelle Lebensweise ihrer Familie. Das war besonders ihrem Vater und ihren Brüdern ein Dorn im Auge.
